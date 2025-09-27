Serie A’da bu akşam Cagliari ile Inter karşı karşıya geliyor. Maçın başlama saati merak konusu oluyor. Peki, taraftarlar maçı hangi kanaldan canlı izleyebilecek? Cagliari, evinde Inter’i durdurmayı başarabilecek mi? İşte detaylar!

Serie A'da beklenmedik bir şekilde ev sahibi ekibin gerisinde kalan Inter Milan, bu akşam Cagliari ile karşı karşıya gelecek. Nerazzurri, üst üste iki lig galibiyetini almak için sahaya çıkacak. Cagliari - Inter maçı detayları futbolseverler tarafından araştırılıyor. "Maç ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?" sorularının cevabı belli oldu. Peki, Caqliari - Inter maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

CAGLIARI - INTER MILAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Cagliari - Inter Milan karşılaşması saat 21.45'te başlayacak.

CAGLIARI - INTER MILAN MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadele S Sport Plus, Sport 2 ve Tivibu Spor 1 ekranlarından canlı izlenebilecek.

MUHTEMEL 11'LER

Cagliari'nin muhtemel ilk 11'i: Caprile; Palestra, Mina, Luperto, Obert; Adopo, Prati, Deiola; Folorunsho; Esposito, Belotti

Inter Milan'ın muhtemel ilk 11'i: Yaz; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Çalhanoğlu, Sucic, Dimarco; Thuram, Martinez