MLS ekiplerinden Inter Miami'de forma giyen 37 yaşındaki İspanyol ön libero Sergio Busquets, sezonun sonunda futbolu bırakacağını açıkladı. 2008/09 sezonu ile 2022/23 sezonu arasında formasını terlettiği Barcelona'nın efsane futbolcuları arasına giren Busquets, La Liga devi ile kariyeri boyunca tüm kulvarlarda 722 maça çıktı ve 18 gol/46 asist katkısı sundu.