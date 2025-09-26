Süper Lig’in 7. haftasında Corendon Alanyaspor, 26 Eylül 2025 Cuma günü saat 20.00’de Alanya Oba Stadyumu’nda Galatasaray’ı konuk edecek. Bu kritik karşılaşma, ligde şampiyonluk yarışını yakından etkileyecek. Peki, Alanyaspor – Galatasaray maçının hakemi kim olacak ve maç öncesi bilinmesi gereken detaylar neler?

Corendon Alanyaspor – Galatasaray maçı, Süper Lig'in 7. haftasında futbolseverlerle buluşacak. 26 Eylül 2025 Cuma günü saat 20.00'de Alanya Oba Stadyumu'nda oynanacak bu karşılaşma, ligdeki dengeleri değiştirebilir. Takımların son performansları, maç öncesi analizler ve muhtemel kadro tercihleri hakkındaki detaylar merak ediliyor. Özellikle, bu akşam oynanacak olan önemli karşılaşmanın hakeminin kim olacağı araştırılıyor. Peki, Alanyaspor Galatasaray maçının hakemi kim? Detaylar haberimizde...

CORENDON ALANYASPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Maç, 26 Eylül 2025 tarihinde Alanya Oba Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak.

ALANYASPOR GALATASARAY MAÇININ HAKEMİ KİM OLACAK?

Süper Lig'in 7. haftasında heyecan dorukta! Corendon Alanyaspor – Galatasaray karşılaşmasının hakemi Zorbay Küçük olarak belirlendi.