Suudi Arabistan Pro Lig'de heyecan devam ediyor. Al Ittihad-Jeddah sahasında Al Nassr'ı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Al Ittihad-Jeddah - Al Nassr maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Al Ittihad-Jeddah - Al Nassr maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Suudi Arabistan Pro Lig'de heyecan sürüyor. Al Ittihad-Jeddah ile Al Nassr karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve futbolseverler tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. Peki, Al Ittihad-Jeddah - Al Nassr maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

AL ITTİHAD-JEDDAH - AL NASSR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Al Ittihad-Jeddah - Al Nassr maçı 26 Eylül Cuma günü saat 21.00'de oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.

AL ITTİHAD-JEDDAH - AL NASSR MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Al Ittihad Jeddah: Al Absi; Simic, Al Mosa, Pereira, Mitaj; Kante, Aouar, Fabinho; Diaby, Al-Shehri, Bergwijn

Al Nassr: Bento; Boushal, Martinez, Simakan, Ghanam; Mane, Angelo, Brozovic, Coman; Ronaldo, Felix