UEFA Avrupa Ligi Paksi SE-CFR Cluj maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Avrupa Ligi 1. Eleme Turu’nda nefesler tutuldu, gözler Paksi SE ile CFR Cluj arasında oynanacak kritik mücadeleye çevrildi. İki ayaklı eleme formatında ilk sınavını verecek olan ekipler, turu geçebilmek için sahaya mutlak galibiyet parolasıyla çıkacak. Özellikle ilk maçta alınacak skor, rövanş karşılaşması öncesi büyük önem taşıyor. Peki, Paksi SE-CFR Cluj maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Paksi SE-CFR Cluj maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Avrupa Ligi 1. Eleme Turu'nda Paksi SE ile CFR Cluj karşı karşıya gelecek. Turnuvaya devam etmeyi amaçlayan takımlar, iki maç oynanacak eleme turunda hata yapmak istemiyor. Hangi ekibin bir üst tura çıkacağı merak edilirken, futbolseverler Paksi SE-CFR Cluj maçı canlı yayın bilgilerini araştırmayı sürdürüyor. Peki, Paksi SE-CFR Cluj maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

PAKSI SE-CFR CLUJ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Ligi 1. Eleme Turu'nda oynanacak Paksi SE-CFR Cluj maçı 10 Temmuz Perşembe günü saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmanın Türkiye'de yayıncısı bulunmuyor.