Türkiye-Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Uluslar Ligi)

UEFA Uluslar Ligi play-off turunda Türkiye ile Macaristan kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor. B Ligi'nde grubunu 2. sırada tamamlayan A Milli Takım, güçlü rakibi karşısında avantaj elde etmek için sahaya çıkacak. Teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde hazırlıklarını sürdüren kırmızı-beyazlılar, iç sahada oynanacak ilk maçta hata yapmadan rövanş öncesinde üstünlük sağlamak istiyor. Futbolseverler, A Milli Takım’ın ilk 11'inde hangi oyuncuların sahaya çıkacağını merakla bekliyor. Peki, Türkiye-Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

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UEFA Uluslar Ligi play-off turu ilk maçında Türkiye ve Macaristan kozlarını paylaşacak. B Ligi'nde Galler, İzlanda ve Karadağ ile mücadele eden ve grubunu 2. sırada tamamlayan A Milli Takım, bu zorlu eşleşmeyi geçerek A Ligi'ne yükselmeyi hedefliyor. Vincenzo Montella yönetimindeki kırmızı-beyazlılar, İstanbul'da oynanacak ilk karşılaşmada iç saha avantajını en iyi şekilde kullanarak rövanş öncesinde avantaj sağlamayı amaçlıyor. Montella ve ekibi, sahaya çıkacak ilk 11'de yer alacak isimleri belirlemeye devam ediyor. Futbolseverler, Türkiye-Macaristan mücadelesinin tarihini, saatini ve yayınlanacağı kanalı büyük bir merakla bekliyor. Peki, Türkiye-Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TÜRKİYE-MACARİSTAN MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

UEFA Uluslar Ligi play-off turunda oynanacak Türkiye-Macaristan maçı 20 Perşembe günü saat 20.00'de başlayacak.

TÜRKİYE-MACARİSTAN MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta oynanacak Türkiye-Macaristan maçı EXXEN ve TV8 ekranlarından canlı olarak yayınlanması bekleniyor.

TÜRKİYE MUHTEMEL 11

Türkiye: Uğurcan, Mert, Samet, Abdulkerim, Eren, Hakan, Orkun, Arda, Barış, Yunus, Kerem

ARDA GÜLER VE MERİH DEMİRAL FORMA GİYEMEYECEK

Macaristan ile oynanacak ilk maçta sarı kart cezası bulunan Arda Güler ve Merih Demiral forma giyemeyecek. Kritik mücadelenin ardıdan cezaları sona erecek A Milli futbolcularımız, Macaristan'da oynanacak rövanş maçında Vincenzo Montella'nın şans vermesi durumunda forma giyebilecek.

A MİLLİ TAKIM TURU GEÇMEK İSTİYOR

Vincenzo Montella yönetiminde Macaristan maçı hazırlıklarını sürdüren Türkiye, kritik karşılaşmada hata yapmak istemiyor. UEFA Uluslar Ligi play-off turunu geçerek adını bir üst tura yazdırmak isteyen kırmızı-beyazlılar, İstanbul'da oynanacak maçta skor avantajını yakalamak istiyor.

4 İSİM SINIRDA

UEFA Uluslar A Ligi'ne yükselmek için Macaristan ile play-off maçına çıkmaya hazırlanan Türkiye'de 4 futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. İstanbul'da oynanacak maçta kart görmeleri durumunda İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Mert Müldür ve Orkun Kökçü, Macaristan'daki rövanş maçında cezalı duruma düşecek.

MAÇ BİLETLERİ SATIŞTA

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 20 Mart Perşembe günü Türkiye ile Macaristan arasında oynanacak UEFA Uluslar Ligi play-off turu ilk maçının genel bilet satışının başladığını açıkladı. Federasyon tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park'ta yer alan sınırlı sayıda loca da başvuru önceliğine göre satışa sunulmaktadır. Loca satışları koltuklar üzerinden değil, locanın tamamı üzerinden yapılmakta olup, loca almak isteyen taraftarların başvurularını 14 Mart Cuma günü saat 17.00'ye kadar loca@tff.org mail adresine göndermeleri gerekmektedir.

TÜRKİYE-MACARİSTAN MAÇI BİLET FİYATLARI NE KADAR?

Türkiye-Macaristan maçı bilet fiyatları şöyle:

1. Kategori: 2.750 TL

2. Kategori: 2.000 TL

3. Kategori: 1.750 TL

4. Kategori: 1.500 TL

5. Kategori: 1.250 TL

6. Kategori: 1.000 TL

MAÇIN HAKEMİ AÇIKLANDI

Türkiye ile Macaristan arasında oynanacak UEFA Uluslar Ligi play-off turu ilk maçını Slovakya Futbol Federasyonu'ndan Ivan Kružliak yönetecek. Kružliak'ın yardımcılıklarını Branislav Hancko ve Jan Pozor yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Peter Kralović olacak. Maçta Michal Očenáš VAR, Martin Dohal ise AVAR olarak görev alacak.

MACARİSTAN-TÜRKİYE RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Macaristan'da oynanacak Macaristan-Türkiye rövanş maçı 23 Mart Pazar günü saat 20.00'de başlayacak.

MİLLİ TAKIM ADAY KODROSU

Kaleci: Berke Özer, Mert Günok, Muhammed Şengezer, Uğurcan Çakır

Defans: Abdülkerim Bardakcı, Emirhan Topçu, Eren Elmalı, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Mert Müldür, Samet Akaydin, Taha Şahin, Yusuf Akçiçek

Orta Saha: Atakan Karazor, Demir Ege Tıknaz, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Orkun Kökçü, Salih Özcan

Forvet: Ahmed Kutucu, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Can Uzun, Deniz Gül, Emre Mor, İrfan Can Kahveci, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, Yunus Akgün