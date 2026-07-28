Fenerbahçe'de Leao'nun alternatifi Sambacı! Bonservisi belli oldu
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, hücum hattına bir takviye olarak Rafael Leao'yu gündemine almıştı. Sarı-lacivertli ekip, Milan'ın yüksek bonservis bedeli talebinden geri adım atmaması halinde B planını belirledi. İşte o isim ve detaylar... (FB spor haberi)
Fenerbahçe, Galatasaray gibi Milan kulübünün Rafael Leao için hedeflediği 50-60 milyon Euro bonservis beklentisinden geri adım atmasını bekliyor.
İtalyan gazetelerine göre; İstanbul'un sarıkırmızılı ekibi Şampiyonlar Ligi kozuyla, sarı-lacivertliler ise maddi olarak hem kulüp hem de oyuncularının beklentilerini karşılamaya daha yakın olduğu için önde.
Kanarya, Leao için bekleyişini sürdürürken B planını da hazırladı.
Tottenham forması giyen Richarlison için kulübüyle ilk temasa geçildi.
Sabah'ın haberine göre, İngilizler 30 milyon Euro seviyesinde bir rakama transfere onay vermeye sıcak.
Avrupa'dan beklediği seviyede teklifler alamayan 29 yaşındaki Brezilyalı futbolcu da kariyerinde yeni bir sayfa açmaya hazır.
Richarlison, Türkiye seçeneğine sıcak ancak Juventus için de Brezilyalı golcü transfer listesinin üst sıralarında.
KANATTA DA OYNAYABİLİYOR
Teknik direktör İsmail Kartal'ın hem kanatta hem de santrfor bölgesinde görev yapabilen çok yönlü bir hücum oyuncusu istemesi nedeniyle Richarlison ismi gündeme gelmişti.
Kanarya, Rafael Leao ve Rashford gibi isimlerden istediği sonucu alamaması halinde Brezilyalı yıldız için temaslarını hızlandırmayı planlıyor.
Richarlison geçen sezon 43 maçta 12 gol, 5 asistle oynadı. Richarlison Arabistan'dan gelen cazip teklifleri sportif hedefler nedeniyle geri çevirmişti.