Fenerbahçe'ye transferde Lois Openda müjdesi!
Fenerbahçe'de yeni sezon transferi için hazırlıklar sürüyor. Sarı-lacivertliler Juventus forması giyen Belçikalı forvet Lois Openda transferinde krizi fırsata çeviriyor. İşte detaylar...
Fenerbahçe Haberleri
Yayın Tarihi: 20.03.2026 - 06:41 Güncelleme Tarihi: 20.03.2026 - 07:08
Kanarya milli araya Gaziantep FK karşısında alınan 4-1'lik galibiyetle girerken sarı-lacivertlilerde diğer yandan transfer çalışmaları başladı.
Yeni sezonda kadrosuna iyi bir santrfor katmak için çalışmalarına başlayan Fenerbahçe'de ilk hedef; Lois Openda...
Leipzig'den sezon başında zorunlu satın alma opsiyonuyla Juventus'a kiralanan Belçikalı golcüden İtalyanlar memnun değil.