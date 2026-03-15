Fenerbahçe'de Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük yenilgisinin yankıları sürüyor. Namağlubiyet serisini lig sonuncusuna karşı koruyamayan sarı-lacivertlilerde Sadettin Saran-Domenico Tedesco-Devin Özek arasında yaşanan perde arkası gelişmeler gün yüzüne çıktı. İşte ayrıntılar...
Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'e 2-0 mağlup olan Fenerbahçe, şampiyonluk yarışından kopma noktasına geldi. Ezeli rakibi Galatasaray'ın RAMS Başakşehir karşısında kazanması ile birlikte zirvede puan farkı 7 oldu. Öte yandan Trabzonspor, Çaykur Rizespor'u ağırladığı Karadeniz derbisinde 3 puanı hanesine yazdırmayı başararak sarı-lacivertliler ile puanını eşitledi.
26. haftaya kadar namağlup ilerleyişini sürdüren Fenerbahçe'nin lige demir atmış rakibine yenilmesi yönetimde ve camiada şok etkisi yarattı. Kadıköy ekibi, "acil" kod adı ile toplanırken Sadettin Saran-Domenico Tedesco-Devin Özek üçlüsünün arasındaki sorunlar ve olayların perde arkası gün yüzüne çıktı.
"BİZİ ZOR DURUMA SOKTUNUZ"
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın Samsunspor maçı sonrasında yaptığı eleştiriler Tedesco'yu memnun etmedi. Sarı-lacivertliler 90+5'te Sidiki'nin kaydettiği gol ile 3 puanı kurtarırken maç sonunda kameralar karşısına geçen Saran "Futboldan memnun muyuz, çok değiliz. Bunu da kendi aramızda masaya yatıracağız. Ama mücadeleden, mücadele ruhundan ve son dakikaya kadar pes etmemeden memnunuz. Bu konuda oyuncularımla gurur duyuyorum. Başından beri böyle bir takım yaratmak istedik" ifadelerini kullanmıştı.
Bu açıklamaların ardından Sadettin Saran'ı telefonla arayan İtalyan-Alman teknik adam, "Bu açıklamalarınızla hem ben hem de oyuncularım zor durumda kaldı." dedi.
GOLCÜ TRANSFERİNDEN VAZGEÇİREN SUNUM
Atatürk Olimpiyat Stadyumu'ndaki maçta Anderson Talisca'nın sakatlık nedeniyle forma giyemezken Sidiki Cherif de tüm takım gibi etkisiz kaldı. Bu durum,sarı-lacivertli yönetimin devre arasında izlediği transfer politikasının bir kez daha sorgulanmasına neden oldu.
Youssef En-Nesyri ve Jhon Duran'ın takımdan ayrılmasının ardından Alexander Sörloth, Ademola Lookman ve Darwin Nunez ile temasa geçen Kadıköy yönetimi, golcü transferinden vazgeçip N'Golo Kante için pazarlılarını sıklaştırmıştı. Hürriyet'te yer alan habere göre bu kararda sportif direktör Devin Özek'in yönetime hazırladığı rapor belirleyici oldu.
"TALISCA VE CHERIF BİZE YETER"
Fenerbahçe'de golcü ihtiyacının gündeme geldiği dönemde yönetime rapor veren Özek, "Anderson Talisca ve Sidiki Cherif ile şampiyonluğu kovalarız. Forvette sıkıntı olmaz." dedi. Tedesco'nun da bu ifadelere katılmasının ardından yönetim, 9 numara transferi için hazırladığı listeyi rafa kaldırdı.