Fenerbahçe'de Anderson Talisca'nın yokluğu net şekilde hissediliyor. Sarı-Lacivertliler, bu sezon Brezilyalı yıldızın sahada olduğu maçlarda hücum gücüyle dikkat çekti... İstatistikler de bu farkı açıkça ortaya koyuyor. Kanarya, Talisca'nın oynadığı 37 karşılaşmada rakip fileleri toplam 77 kez havalandırdı. Takvim'in haberine göre, bu süreçte maç başına 2.08 gol ortalaması yakalayan Sarı-Lacivertliler, hücum hattında oldukça üretken bir görüntü sergiledi. Ancak Brezilyalı yıldızın sahada olmadığı maçlarda tablo değişti. Fenerbahçe, Talisca'nın forma giymediği 7 karşılaşmada yalnızca 8 gol atabildi. Bu maçlarda Sarı-Lacivertliler'in gol ortalaması 1.14'te kaldı. 32 yaşındaki on numara, son olarak Fenerbahçe'nin Kasımpaşa ile oynadığı mücadelede sakatlık yaşamıştı. Talisca'nın yokluğunda Sarı-Lacivertliler İngiltere'de Nottingham Forest deplasmanına çıktı ve sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. Kanarya, bu süreçte lig ve kupada da deplasman karşılaşmaları da oynadı. Sarı-Lacivertliler, ligde Antalyaspor ile 2-2 berabere kalırken, kupada Gaziantep FK karşısında 4-0'lık farklı bir galibiyet elde etti.