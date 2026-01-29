EuroLeague'in 25. haftasında temsilcilerimiz Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes karşı karşıya geldi.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan maçta Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'i 79-62 mağlup etti.

Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe Beko, ligde 17. galibiyetini aldı ve maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Anadolu Efes ise 19. mağlubiyetini almış oldu ve ligde 19. sırada yer alıyor.

İŞTE ÇEYREK SONUÇLARI

1. Çeyrek sonucu: Fenerbahçe Beko 25-8 Anadolu Efes

2. Çeyrek sonucu: Fenerbahçe Beko 39-25 Anadolu Efes

3. Çeyrek sonucu: Fenerbahçe Beko 61-39 Anadolu Efes