Fenerbahçe'nin, forvet hattını güçlendirmek için Everton'dan Portekizli santrfor Beto'ya satın alma opsiyonlu kiralama teklifi sunduğu iddia edildi. Premier Lig'de fiziksel gücü ve hava hakimiyetiyle dikkat çeken 1.94 boyundaki golcü, Tedesco'nun transfer listesinin başında yer alıyor. Sarı-lacivertli yönetim, ara transfer döneminde rotasını İngiltere'ye çevirerek dev transferi gerçekleştirmek için harekete geçti. Udinese ve Everton formalarıyla İtalya ve İngiltere liglerinde tecrübe kazanan Beto'nun Kadıköy'e gelme ihtimali, taraftarlar arasında büyük heyecan yarattı. Futbolseverler 'Beto kimdir, kaç yaşında, hangi mevkide oynuyor?' sorularının yanıtlarını merakla araştırıyor. Portekizli yıldızın kariyeri, istatistikleri ve detaylar haberimizde...

Fenerbahçe, Süper Lig'de şampiyonluk yürüyüşünü perçinleyecek hamleyi İngiltere'de buldu. Sarı-lacivertli yönetim, teknik direktör Domenico Tedesco'nun talepleri doğrultusunda, Premier Lig ekibi Everton forması giyen Portekizli dev santrfor Beto için resmi transfer teklifini masaya koydu. 1.94 boyundaki fiziksel gücüyle tanınan 27 yaşındaki golcüyü satın alma opsiyonuyla kiralamak isteyen Kanarya, hücum hattına Premier Lig sertliğini taşımayı hedefliyor. Birkaç yıl öncesine kadar amatör liglerde ter dökerken bugün Avrupa devlerinin radarına giren Beto'nun bu sıra dışı hikayesi, artık Kadıköy'ün çimlerinde devam etmeye çok yakın. İşte Beto'nun hayatı, kariyeri ve oynadığı takımlar...

BETO KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA? BOYU KAÇ?

Fenerbahçe'nin transfer gündeminin merkezinde yer alan ve İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton forması giyen Beto, modern futbolun fiziksel güce dayalı oyun anlayışındaki en yetkin isimlerden biri olarak kabul edilmektedir. Tam adı Norberto Bercique Gomes Betuncal olan futbolcu, 31 Ocak 1998 tarihinde Portekiz'in Lizbon kentinde dünyaya gelmiştir. 27 yaşındaki Portekizli santrfor, 1.94 metrelik boyuyla Avrupa liglerinin en uzun boylu ve fizik kapasitesi yüksek hücum oyuncuları arasında gösterilmektedir. Sahadaki dominant yapısıyla 'pivot santrfor' tanımının tam karşılığı olan Beto, sadece hava toplarındaki üstünlüğüyle değil, atletizmi ve savunma arkasına yaptığı koşularla da bilinmektedir. İkili mücadelelerdeki direnci ve top saklama yeteneği, onu özellikle geçiş hücumlarını tercih eden teknik direktörler için stratejik bir tercih haline getirmektedir.

BETO KARİYERİ VE OYNADIĞI TAKIMLAR

Profesyonel düzeye geçiş yapmadan önce Portekiz'in alt lig takımlarında forma giyen oyuncu, 2019 yılında Portimonense'ye transfer olarak Portekiz Süper Ligi (Primeira Liga) seviyesine adım atmıştır.

İtalya Dönemi (Udinese): 2021 yılında İtalya Serie A ekiplerinden Udinese'ye transfer olan Beto, burada sergilediği performansla Avrupa çapında dikkat çekmiştir. İtalya'da görev aldığı iki sezonda da çift haneli skor üretme başarısı göstererek (2021-22 sezonu 11 gol, 2022-23 sezonu 10 gol), istikrarını kanıtlamıştır.

İngiltere Dönemi (Everton): 2023 yılının Ağustos ayında, yaklaşık 30 milyon euro bonservis bedeli karşılığında İngiltere Premier Lig temsilcisi Everton'a transfer olmuştur. Dünyanın en zorlu ligi olarak kabul edilen Premier Lig'de fiziksel yetkinliğini koruyan oyuncu, kulübüyle 2027 yılına kadar geçerli bir sözleşmeye sahiptir.

BETO PİYASA DEĞERİ

Gine-Bissau asıllı olmasına rağmen Portekiz vatandaşlığı bulunan ve milli takım tercihini Portekiz'den yana kullanan Beto'nun güncel piyasa değeri, uluslararası transfer mecralarında 20 milyon euro seviyesinde gösterilmektedir. Kariyerinde toplamda 180'in üzerinde profesyonel maça çıkan deneyimli forvet, bugüne dek 50'den fazla gol atma başarısı göstermiştir.

FENERBAHÇE'DEN EVERTON'A TEKLİF

Fenerbahçe yönetiminin, teknik heyetin raporu doğrultusunda oyuncunun satın alma opsiyonuyla kiralanması noktasında Everton kulübüyle olan resmi temaslarını sıkılaştırdığı öğrenildi. TRT Spor'un haberine göre; Sarı lacivertliler, Beto için Everton'a resmi teklif yaptı. Sarı-lacivertliler, 27 yaşındaki oyuncuyu satın alma opsiyonuyla kiralamak istiyor. Beto'nun İngiliz kulübüyle olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.