UEFA Avrupa Ligi 7. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup eden Aston Villa'da teknik direktör Unai Emery, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

3 puandan mutlu olduğunu ifade eden İspanyol teknik adam, "Her şeyi kazanmak kolay değil. Bugün çok şeyi kazandık, çok mutluyum. Gösterdiğimiz mücadeleden ve 3 puandan mutluyum. Ligde 7. haftada ilk 8'i garantiledik. Bu, bu lige nasıl saygı duyduğumuzu gösteriyor ve bu bizi gururlandırıyor. Yolda bazı zorluklarla karşılaşıyoruz. Dengede olmalı ve her maça odaklanmalıyız.

"HEDEF KUPAYI KAZANMAK"

Bizim için bu sene net bir hedef var: Avrupa Ligi'nde şampiyon olmak. Burayı kazanınca UEFA Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılabiliyorsunuz. Premier Lig'de çok takım bu yolda mücadele ediyor, oradan gitmek zor. Fenerbahçe de kupaya gidebilecek takımlardan birisi. Aston Villa 3 yıl önce Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi oynamış bir takım. Edindiğimiz bu tecrübelerle daha güçlü olmak istiyoruz. Hayalim tabi Aston Villa ile kupalar kazanmak.

"FENERBAHÇE'YE VE HOCASINA SAYGI DUYUYORUM"

Bugün çok önemli bir maçtı. Bu atmosferde futbolcular bu kadar ısıran bir rakibe karşı nasıl oynamaları gerektiğini gösterdiler. Bu tarz anahtar maçları kazanarak hem tecrübe kazanıyor hem de takım olarak daha iyiye gitmeye çalışıyoruz. Biz rakiplerimize saygı duyuyoruz. Fenerbahçe'de oyuncuların kapasitesi oldukça iyi. Topu verince yüksek pres planlıyoruz. Bunda çok istekliyiz. Bunu yapmazsak acı çekebiliriz. Geçiş oyunlarını da seviyoruz.

ASENSIO VE DURAN SÖZLERİ

Asensio ve Duran önceden bizim takımımızdaydı, bunlar önemli oyuncular. Onları takımda tutmak istedik ama şu an rakip takımdalar. İyi kadroları ve iyi bir hocaları var. Bizim amacımız geçiş oyunu ve duran toplarla maçları kazanmak ve bu arzuyla devam etmek. Fenerbahçe'ye çok saygı duyuyorum. Bence ligdeki performansları mükemmel. Avrupa'da her maça adapte olmanız gerekiyor. Beklediğimiz gibi karakterle oynadılar. Biz açık alanları kapatmaya çalıştık. Kazandık ama kaybedebilirdik. Fenerbahçe'ye ve hocasına oldukça saygı duyuyorum." ifadelerini kullandı.