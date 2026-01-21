UEFA Avrupa Ligi'nin 7. hafta karşılaşmasında temsilcimiz Fenerbahçe evinde Aston Villa'yı konuk edecek. Domenico Tedesco yönetiminde yakaladığı form ile çıkışa geçen sarı-lacivertliler, İngiliz ekibini mağlup ederek Avrupa Ligi'nde ilk 8 iddiasını sürdürmek istiyor. Karşılaşma öncesinde Tedesco, sahaya süreceği 11'i belirledi. İşte karşılaşmanın muhtemel 11'leri... (FB spor haberi)

UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Fenerbahçe, saat 20.45'te Aston Villa ile karşılaşacak. Sarı-lacivertliler, bu organizasyonda oynadığı 6 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 11 puanla 12. sırada bulunuyor. Bordo-mavililer ise 5 galibiyet, 1 mağlubiyetle 15 puan topladı ve averajla 3. sırada yer alıyor. Tedesco'nun öğrencileri Avrupa Ligi'nde son olarak Brann ile oynarken rakibini 4-0 yendi.