Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında oynanan derbide Galatasaray deplasmanda Beşiktaş'ı 1-0'lk skorla mağlup etti. Karşılaşmanın ardından sarı-kırmızılı ekipte Uğurcan Çakır açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER

"Şampiyonluk yolunda önemli bir 3 puan. Burası zor bir deplasman. Beşiktaş taraftarı çok iyi, herkes biliyor, çok iyi desteklediler takımlarını. İlk yarı ortadaydı. Burada 10 kişi oynamak da zor. Takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Çok iyi mücadele ettik ve kazandık. İnşallah böyle devam ederiz. Tribünlerden tepki oluyor ama ben kimseye saygısızlık yapmak istemiyorum.Benim karakterimde böyle bir şey yok. Ben kendi performansıma ve takımımın başarısına odaklandım. Çok çalışıyorum. Ekstra çalışıyorum. Çok şükür iyi performans sergiliyorum. İnşallah böyle devam edebilirim. 3 puan benim performansımdan daha değerli. Milli ara geliyor. Burada bir maçımız var. O maçta da ülkemi temsil etmek istiyorum. Beşiktaş taraftarı, bugün olduğu gibi milli takımımız için gelecektir. İnşallah bu stadyumda kazanıp Dünya Kupası'na gitmek istiyoruz."