Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında oynanan derbide Galatasaray deplasmanda Beşiktaş'ı 1-0'lk skorla mağlup etti. Karşılaşmanın ardından sarı-kırmızılı ekipte Lucas Torreira açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER

"Mutluyuz. Karakter gösterdik. Maçın her anında gösterdik. 1 kişi eksildikten sonra zorlandık ama karakter gösterdik. Daha fazla koştuk. Top geçirmedik neredeyse. Kalemizde gol görmedik. Ruhumuzu gösterdik. Zorlansak da kazandık. Bu tarz maçlar sonrasında şampiyonluk geliyor zaten. Milli araya kadar çok önemli ve çok zor maçlar var. Beşiktaş da çok iyi takım. Kendilerini çok geliştirdiler. Biz de çok özgüven sahibiyiz. Ayaklarımız yere basıyor. Bir yandan dinlenip Liverpool'a hazırlanacağız. Kulübe olan tüm desteği göstermeliyiz. Beşiktaş kıymetli bir takım. Biz de karakterimizi gösterip kazandık. Biz 3 kulvarda başarılı olmak istiyoruz. Bunun için elimizden geleni yapacağız. Daha uzun yıllar burada olmayı umut ediyorum."