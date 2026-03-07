Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında oynanan derbide Galatasaray deplasmanda Beşiktaş'ı 1-0'lk skorla mağlup etti. Karşılaşmanın ardından sarı-kırmızılı ekipte Victor Osimhen açıklamalarda bulundu.



İŞTE O SÖZLER

"Kolay olmayacaktı. Zor bir rakipti. Binlerce taraftar vardı. Başta momentum vardı, golü bulduk. Kırmızıdan sonra zorlandık. Takım arkadaşlarımı güçleri açısından tebrik ediyorum. Çok agresif bir şekilde mücadele ettik son ana kadar. Çok mutluyum. Hocamın talimatlarını gerçekleştiriyorum. Takım arkadaşlarımdan beni heyecanlandıran, motive edenler vardı. Gol sonrası beni savunmaya çağırdılar. Bu kulübü çok seviyorum. Takımımla gurur duyuyorum. Birliktelik gösteriyoruz. Maç maç gitmemiz gerekiyor. Bu galibiyet bizi destekleyecektir. Ayaklarımız yere basmalı. Liverpool çok büyük bir takım. Evde oynayacağız. Dikkatli olursak, çok kolay olmasa da iyi iş yapabiliriz. Şampiyonlar Ligi'nde tüm maçlar zordur. İyi işler çıkarmak için mücadele edeceğiz."