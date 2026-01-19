Fenerbahçe, Antalya'dan ayrıldı

Süper Lig'in 18'inci haftasında Corendon Alanyaspor'u deplasmanda 3-2 yenen Fenerbahçe kafilesi, İstanbul'daki olumsuz hava koşulları nedeniyle uçuşların iptal edilmesinin ardından Alanya'da kamp yaptıkları otele döndü. Geceyi otelde geçiren Fenerbahçe kafilesi, bugün saat 13.00 civarında Gazipaşa Alanya Havalimanı'na geldi. Takım otobüsünden inen futbolcular, havalimanına giriş yaptı. Bu sırada havalimanında uçuşlarını bekleyen bazı yolcular, futbolcularla fotoğraf çektirdi.