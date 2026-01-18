Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Corendon Alanyaspor'a konuk oldu. Sarı lacivertliler 2 kez geriye düştüğü maçı 3-2 kazanarak şampiyonluk yolunda kritik bir galibiyet elde etti. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Corendon Alanyaspor ile karşı karşıya geldi.

Sarı lacivertliler 2 kez geriye düştüğü mücadeleden 3-2 galip ayrılmasını bildi. Kanarya'nın galibiyet golleri 9 ile 78. dakikalarda Anderson Talisca ve 52. dakikada Anthony Musaba'dan geldi. Corendon Alanyaspor'un sayılarını ise 3. dakikada Florent Hadergjonaj ve 27. dakikada Gaius Makouta kaydetti.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe, Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada 42 puana yükseldi. Corendon Alanyaspor ise 21 puanda kaldı.

TEDESCO 2 DEĞİŞİKLİK YAPTI!

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Corendon Alanyaspor ile karşılaşan Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, Turkcell Süper Kupa'da 2-0 kazandıkları Galatasaray maçının ilk 11'ine göre 2 değişikliğe gitti.

Süper Lig'de Galatasaray ile puan farkını bire indirme şansını elde eden Fenerbahçe, ikinci devreyi deplasmanda Corendon Alanyaspor müsabakasıyla açtı.

Fenerbahçe, karşılaşmaya Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Mert Müldür, Guendouzi, İsmail Yüksek, Musaba, Asensio, Kerem Aktürkoğlu ve Talisca 11'i ile başladı.

Konuk ekibin yedek kulübesinde Mert Günok, Tarık Çetin, Çağlar Söyüncü, Fred, Duran, Alvarez, Yiğit Efe Demir, Bartuğ Elmaz, Nene, Oğuz Aydın görev bekledi.

Galatasaray ile Turkcell Süper Kupa final maçında karşılaşan Fenerbahçe, bu maça göre kadroda 2 değişiklik yaptı.

Tedesco, Levent Mercan'ın yerine Semedo, Duran'ın yerine de Talisca'yı oynattı.