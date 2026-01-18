Fenerbahçe Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında 2 kez geri düştüğü karşılaşmada Alanyaspor'u 3-2 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından sarı-lacivertlilerin kaptanı Milan Skriniar açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Fenerbahçe Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında 2 kez geri düştüğü karşılaşmada deplasmanda Corendon Alanyaspor'u 3-2 mağlup ederek, lider Galatasaray ile aradaki puan farkını 1'e indirdi. Karşılaşmanın ardından sarı-lacivertli ekibin kaptanı Milan Skriniar galibiyeti değerlendirdi.

İŞTE O SÖZLER



"TAKTİK DEĞİŞTİRDİK, SONUCU ALDIK"



"Çok önemli bir galibiyetti. Bazen en iyi performansı gösteremezsiniz. En iyi oyunu oynayamazsınız. Karaterimiz bu, maçı döndürmeyi başardık. İlk devre sonunda içerde konuştuk. Hocamız da gerekenleri söyledi. Taktik değiştirdik ve sonucu aldık. En iyi halinizde olmasanız da kazanmanız gerekir. Biz de bunu başardık."