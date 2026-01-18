Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Corendon Alanyaspor'u 3-2 yendi. Karşılaşmanın ardından sarı lacivertlilerde Anderson Talisca açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

"Çok mutluyum ama bu takım olarak iyi iş çıkarmamızın sonucu. Takım olarak iyi formdayız ve böyle olunca bireysel performanslara da yardımcı oluyor. Benim de, takımın da hedefi aynı."

"Fark şu anda 1 puan. Tek odağımız kendi işimiz, kendi takımımız. Tek istediğimiz her maç üzerine koyarak daha iyi bir seviyeye çıkmak. Çok mutluyuz."