Tedesco saha kenarında çok sinirlendi! Montunu çıkarıp yere fırlattı!
Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Alanyaspor deplasmanına konuk olan Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco bir pozisyon sonrası çok sinirlendi, çıkarıp montunu fırlattı. İşte o anlar...
Yayın Tarihi: 18.01.2026 - 21:46
Süper Lig'in 18. hafta maçında Alanyaspor'un kouğu olan Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco 56. dakikada bir pozisyon sonrası çok sinirlendi.
Bir karara sert tepki gösteren Tedesco'ya hakem Mehmet Türkmen sarı kartını çıkardı.
Tedesco daha sonra üzerindeki montu çıkarıp fırlattı.
İşte o anlar...