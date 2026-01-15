Fenerbahçe'ye transferde Kante müjdesi! İstanbul'a geliş tarihi için flaş iddia

Fenerbahçe ile ismi bir süredir transferde anılan N'Golo Kante hakkında önemli gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Fransız futbolcunun Fenerbahçe'ye olası transferi hakkında son olarak Takvim Gazetesi Spor Müdürü ve A Spor yorumcusu Onur Özkan, Fransız yıldızın İstanbul'a gelmesini beklediği tarihi açıkladı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri