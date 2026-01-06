TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Asensio ve Skriniar kararı!
Fenerbahçe'de takımın en önemli oyuncularından Milan Skriniar ve Marco Asensio hakkında flaş bir gelişme yaşandı. Sarı lacivertli yönetim, iki isme gelen transfer teklifleri sonrası önemli bir karar aldı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Fenerbahçe'nin iki yıldızı Milan Skriniar ve Marco Asensio, Avrupa'nın önemli kulüplerinin radarına girdi. Takvim'in haberine göre; İtalyan devi Milan, Fenerbahçe'nin Slovak stoperi Skriniar'ı kadrosuna katmak için harekete geçti. Ancak başarılı olamadı.
ÖNEMLİ KOZLARI
Villarreal ise Marco Asensio için hamle yaptı ama o da sonuçsuz kaldı. Fenerbahçe, iki yıldızı için gelen 30 milyon Euro'luk teklifini anında reddetti. İtalyan teknik adam Domenico Tedesco iki yıldızı takımın en önemli parçaları olarak görüyor.
13 GOLE KATKI VERDİ
Fenerbahçe'nin İspanyol orta sahası Marco Asensio, Süper Lig'de 13 maçta 8 gol atarken 5 de asist yaptı. Toplamda 13 gole katkıda bulundu.