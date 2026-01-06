Fenerbahçe'de takımın en önemli oyuncularından Milan Skriniar ve Marco Asensio hakkında flaş bir gelişme yaşandı. Sarı lacivertli yönetim, iki isme gelen transfer teklifleri sonrası önemli bir karar aldı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe'nin iki yıldızı Milan Skriniar ve Marco Asensio, Avrupa'nın önemli kulüplerinin radarına girdi. Takvim'in haberine göre; İtalyan devi Milan, Fenerbahçe'nin Slovak stoperi Skriniar'ı kadrosuna katmak için harekete geçti. Ancak başarılı olamadı.