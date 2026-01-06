Fenerbahçe’den Çizme'ye transfer çıkarması! Lookman teklifi ortaya çıktı
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, bir süredir gündemde yer alan Nijeryalı kanat Ademola Lookman'ı kadrosuna katmak istiyor. Sarı-lacivertlilerin bu hafta transferi sonuçlandırmayı hedeflediği iddia edildi. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Transferde pencereyi Musaba ile açan Fenerbahçe, gerekli takviyeleri bir an önce yapıp takımı hazır hale getirmek istiyor. Sarı-lacivertliler, birbirinden önemli isimlerle temas halinde ancak öncelik listenin ilk sırasında yer alan Ademola Lookman...
G.Saray'ın da ilgilendiği Nijeryalı için Fenerbahçe, tüm imkanlarını seferber etme kararı aldı. Fotomaç'ın haberine göre, yönetici Ertan Torunoğulları, bu hafta içinde İtalya'ya gidecek ve Atalanta ile masaya oturacak.
DİREKT İSTANBUL'A GELECEK Torunoğulları'na bu transferde sportif direktör Devin Özek eşlik edecek. İkili Atalanta'nın 40 milyon euro bonservis inadını kırıp, 30 milyon euro artı bonuslar içeren teklifi kabul ettirmeye çalışacak ve hafta sonuna kadar bu transferi noktalayacak.
Lookman'ın menajeri de bu görüşmelerde yer alacak. Anlaşma sağlanması halinde Lookman, Afrika Kupası'ndan direkt İstanbul'a gelecek ve sağlık kontrollerinin ardından Fenerbahçe'ye imzayı atacak.
BU SEZON 16 MAÇTA OYNADI Bu sezon Serie A'da 11, Şampiyonlar Ligi'nde de 5 olmak üzere toplamda 16 maça çıkan Lookman, 1153 dakika sahada kaldı. Bu karşılaşmalarda 3 gol atan Nijeryalı, 1 kez de asist yaptı.