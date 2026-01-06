Haberler Fenerbahçe Haberleri Fenerbahçe’den Çizme'ye transfer çıkarması! Lookman teklifi ortaya çıktı

Fenerbahçe’den Çizme'ye transfer çıkarması! Lookman teklifi ortaya çıktı Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, bir süredir gündemde yer alan Nijeryalı kanat Ademola Lookman'ı kadrosuna katmak istiyor. Sarı-lacivertlilerin bu hafta transferi sonuçlandırmayı hedeflediği iddia edildi. İşte detaylar... (FB spor haberi) Fenerbahçe Haberleri





Transferde pencereyi Musaba ile açan Fenerbahçe, gerekli takviyeleri bir an önce yapıp takımı hazır hale getirmek istiyor. Sarı-lacivertliler, birbirinden önemli isimlerle temas halinde ancak öncelik listenin ilk sırasında yer alan Ademola Lookman...

G.Saray'ın da ilgilendiği Nijeryalı için Fenerbahçe, tüm imkanlarını seferber etme kararı aldı. Fotomaç'ın haberine göre, yönetici Ertan Torunoğulları, bu hafta içinde İtalya'ya gidecek ve Atalanta ile masaya oturacak.