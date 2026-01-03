Fenerbahçe, Samsunspor'un kanat oyuncusu Anthony Musaba'yı kadrosuna kattı.

Sarı-lacivertli kulüp, 2000 doğumlu Hollandalı oyuncunun transferini, Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) bildirdi.

TFF'de yer alan bilgiye göre Fenerbahçe, Musaba ile 2030 yılına kadar sözleşme imzaladı.