SON DAKİKA: Anthony Musaba resmen Fenerbahçe'de!
Yayın Tarihi: 03.01.2026 - 14:41 Güncelleme Tarihi: 03.01.2026 - 14:58
Fenerbahçe, Samsunspor'un kanat oyuncusu Anthony Musaba'yı kadrosuna kattı.
Sarı-lacivertli kulüp, 2000 doğumlu Hollandalı oyuncunun transferini, Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) bildirdi.
TFF'de yer alan bilgiye göre Fenerbahçe, Musaba ile 2030 yılına kadar sözleşme imzaladı.