Ocak transfer döneminde kadrosuna mutlaka bir santrfor takviyesi yapmak isteyen Fenerbahçe'de uzun süredir Alexander Sörloth transfer listesinin ilk sırasında yer alıyordu. Sarı-lacivertliler, Norveçli golcüyü transfer edebilmek için maddi olarak inanılmaz bir transfer operasyonuna hazırlanıyor. İşte ayrıntılar... (FB spor haberi)

Devre arasında üst seviye bir golcüyü kadroya katmak için uğraşan Fenerbahçe'de listenin zirvesinde Alexander Sörloth yer alıyor.