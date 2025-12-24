İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu operasyonu, iş ve medya dünyasında etki yaratmaya devam ediyor. Dosya kapsamında Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, "Uyuşturucu madde temin etmek", "Uyuşturucu madde kullanılmasına imkan sağlamak" ve "Uyuşturucu madde kullanma" suçlarından 'şüpheli' sıfatıyla ifadeye çağrılmıştı. Yurt dışında olduğu tespit edilen Saran'ın Göktürk'teki evinde ve Çanakkale Asos'taki çiftliğinde Jandarma ekipler tarafından detaylı arama yapılmıştı.

TEST SONUCU POZİTİF ÇIKTI

Türkiye'ye dönüşün ardından ifadeye gelen Sadettin Saran Adli Tıp Kurumuna sevk edilerek uyuşturucu testi için kan ve saç örneği vermişti. Hakkında yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol kadarı bulunan Saran'ın test sonucuda kokain maddesi pozitif çıkmıştı.

GÖZALTINA ALINDI

Yaşan son gelişmeye göre Sadettin Saran Jandarma Komutanlığı ekiplerinde gözaltına alındı. Saran'ın yarın İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilmesi bekleniyor.