Haberler Fenerbahçe Haberleri Ahmet Çakar'dan Fenerbahçe - Beşiktaş maçı sonrası hakem eleştirisi!

Ahmet Çakar'dan Fenerbahçe - Beşiktaş maçı sonrası hakem eleştirisi! Fenerbahçe ile Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası C grubu ilk hafta maçında karşı karşıya geldi. Büyük heyecana sahne olan derbi mücadelesini siyah beyazlılar 2-1 kazanmasını bildi. Sabah Gazetesi yazarı Ahmet Çakar da Fenerbahçe - Beşiktaş müsabakasının ardından hakem Oğuzhan Çakır'a eleştirilerde bulundu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe ve Beşiktaş haberleri (FB BJK spor haberi) Fenerbahçe Haberleri





ABONE OL

"Beşiktaş bu sene tek tutunacağı dal olan Türkiye Kupası'na çok iyi başladı ama asıl şaşırtan F.Bahçe'nin performansı. 1-2 oyuncu dışında tel tel döküldüler."

"Szymanski futbolu ve F.Bahçe'yi kafasından silmiş. Kerem kötü oynadıkça strese giriyor. Dün gecenin hayal kırıklığı Oğuz. Çok geriye gitmiş. Bir tek Asensio iyiydi."