Fenerbahçe'de gündem Anthony Musaba! Transferde Szymanski detayı Joey Veerman'ın ardından forvet ve kanat transferine odaklanan Fenerbahçe'de dikkat çeken bir isim için harekete geçildi. Sarı-lacivertlilerin Trendyol Süper Lig'de Samsunspor forması giyen Anthony Musaba için temaslarının sürdüğü belirtildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika FB transfer haberleri





Trendyol Süper Lig'de ilk yarıyı namağlup tamamlayan Fenerbahçe, Beşiktaş'a karşı Ziraat Türkiye Kupası'nda sahne alacak. Sarı-lacivertliler, Kadıköy'deki derbinin ardından tatile çıkacak ancak yönetimin mesaisi tam gaz sürüyor. 2 Ocak'ta başlayacak ara transfer için görüşmeler hız kazanmış durumda.

PSV forması giyen orta saha Joey Veerman imzaya kaldı. Bu transfer için Hollanda ekibinin istediği Szymanski'nin de takas olarak kullanılması gündemde. Yönetim, forvet için Atletico Madrid forması giyen Sörloth ile görüşmelerini sürdürüyor. Norveçli golcü ile maaş pazarlığı devam ediyor.