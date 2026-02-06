Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Corendon Alanyaspor'u ağırlayacak. Siyah-beyazlılar, Ziraat Türkiye Kupası'nda Kocaelispor'a karşı deplasmanda oynadığı zorlu karşılaşmanın ardından hazırlıklarına ara vermeden başladı. Kulüp, resmi sosyal medya hesabı üzerinden antrenmandan fotoğraflar paylaştı.
Beşiktaş-Corendon Alanyaspor maçı 8 Şubat Pazar günü saat 20:00'da Tüpraş Stadı'nda oynanacak.
Corendon Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladık. 🦅 pic.twitter.com/QGhFF3ZEAV— Beşiktaş JK (@Besiktas) February 6, 2026