Beşiktaş'ın prensip anlaşmasına vardığı Kolombiyalı kaleci Devis Vasquez, transfer görüşmelerini sürdürmek ve sağlık kontrolünden geçmek üzere İstanbul'a geldi.



Transferin son gününde çalışmalarına devam eden Beşiktaş, bu kapsamda Kolombiyalı file bekçisi Devis Vasquez ve kulübü Roma ile prensip anlaşmasına vardı.



27 yaşındaki futbolcu, transfer görüşmelerini noktalamak üzere İstanbul'a geldi. Vasquez, siyah beyazlı yetkililerle birlikte kendisini bekleyen araca binerek İstanbul Havalimanı'ndan ayrıldı.



Devis Vasquez, sağlık kontrollerinden geçtikten sonra kendisini siyah-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imza atacak.

İŞTE O GÖRÜNTÜLER: