Galatasaray'ın yeni transferi Can Armando Güner, sarı-kırmızılı kulübe imza attığı için mutlu olduğunu söyledi.

Galatasaray kulübüne imza attıktan sonra kulübün ABD merkezli YouTube kanalına açıklamalarda bulunan genç futbolcu, sarı-kırmızılı forma için oynamanın kendisi için büyük bir onur ve şeref olduğunu belirtti.

Sahaya çıkmak için sabırsızlandığını vurgulayan Can Armando Güner, "

"Galatasaray aşkıyla büyüdüm. Daha önce maça da geldim. Sanki yaşadıklarım gerçek değil. Çok farklı bir şey. Takım da beni çok iyi karşıladı. Güzel bir dostluk oldu. Kişisel olarak gelişmek zorundayım. Takıma hedefleri doğrultusunda yardımcı olmak istiyorum. Galatasaray'ın hedefi her zaman şampiyonluk ve Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmak. Bir an önce başlayıp bu hedeflerin peşinden koşmamız gerekiyor."