Fenerbahçe'de son dakika! Transfer teklifine yanıt geldi
Ara transfer döneminde iddialı hamleler yaparak kadrosunu güçlendiren Fenerbahçe ile ilgili flaş bir gerçek ortaya çıktı. Sarı lacivertlilerin sürpriz bir isim için teklif yaptığı ancak bu transfer atağının reddedildiği belirtildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Fenerbahçe Kulübü'nden bir kaynak, Arap basınına Uruguaylı santrforla ilgili açıklamalarda bulundu.
FENERBAHÇE'NİN TEKLİFİNİ REDDETTİ
Arriyadiyah'a konuşan kaynak, sarı-lacivertlilerin Nunez'i kadrosuna katmak için yoğun çaba sarf ettiğini ancak başarılı olamadığını belirtti.
Kaynak, oyuncunun mevcut kulübünde mutlu olduğunu ve Al-Ittihad'dan N'Golo Kante gibi transfer arayan diğer oyuncuların aksine ayrılmak için güçlü bir isteği olmadığını da sözlerine ekledi.
Aynı kaynak ayrıca, Al-Hilal'in Fenerbahçe'nin Türk defans oyuncusu Yusuf Akçiçek'i kiralama teklifini reddettiğini, kulübünün oyuncuya bağlı olduğunu ve onu gelecek dönem planlarının bir parçası olarak gördüğünü açıkladı.
Kaynak ayrıca, Fenerbahçe'nin Nunez'i transfer etme girişimlerinin sonuçsuz kalmasının ardından başka bir forvet için resmi bir teklif sunduğunu da belirtti.
Fenerbahçe'nin adı Darwin Nunez'in yanı sıra yine Al-Hilal forması giyen Brezilyalı forvet Marcos Leonardo ile de anılıyordu.