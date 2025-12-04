İrfan Can Kahveci için kritik zirve! Af çıkacak mı?
Fenerbahçe'nin kadro dışı bıraktığı İrfan Can Kahveci ve menajerinin ilerleyen günlerde yönetimle bir toplantı yapacağı ve durumunun belirleneceği öğrenildi. İrfan'ın affedileceği de gelen haberler arasında. (FENERBAHÇE HABERİ)
Fenerbahçe yönetiminin İtalyan teknik direktör Domenico Tedesco'nun kararıyla Samsunspor maçının ardından yaşananlar nedeniyle Cenk Tosun ile birlikte kadro dışı bıraktığı İrfan Can Kahveci ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.
TAKVİM'in haberine göre, sarı lacivertli yönetim, ilerleyen günlerde deneyimli futbolcunun menajeri ile birlikte durumunu belirlemek üzere bir görüşme yapacak.
Başkan Sadettin Saran'ın, İrfan ile yapacağı görüşmenin ardından Tedesco ile de bir toplantı yapacağı ve İrfan Can'ın durumunun netlik kazanacağı öğrenildi.
Son gelen bilgiler ise kritik zirveden İrfan Can'a af kararı çakacağı yönünde.
Öte yandan Cenk Tosun'un durumunda bir değişiklik olmadığı da gelen bilgiler arasında.
Fenerbahçe formasıyla bu sezon 12 maçta sahaya çıkan 30 yaşındaki kanat oyuncusunun Sarı-Lacivertliler ile 2028 yılına kadar kontratı bulunuyor.