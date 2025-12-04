İrfan Can Kahveci için kritik zirve! Af çıkacak mı?

Fenerbahçe'nin kadro dışı bıraktığı İrfan Can Kahveci ve menajerinin ilerleyen günlerde yönetimle bir toplantı yapacağı ve durumunun belirleneceği öğrenildi. İrfan'ın affedileceği de gelen haberler arasında. (FENERBAHÇE HABERİ)