Trendyol Süper Lig ekibi Fenerbahçe'nin 2 yıldızına talip! Ocak transfer dönemini hareketli geçirmesi beklenen Fenerbahçe'de flaş bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertlilerde kadro dışı kalan Cenk Tosun ve lisansı çıkarılmayan Emre Mor'a Gençlerbirliği'nin talip oldu aktarıldı. Başkent ekibinin başkanı görüşmelere başladıklarını açıkladı. İşte detaylar...





Süper Lig'de 31 puanla lider Galatasaray'ın 1 puan gerisinde şampiyonluk takibini sürdüren Fenerbahçe'de devre arası transfer döneminin hareketli geçmesi bekleniyor. Hem takıma yapılacak takviyeler hem de ayrılık ihtimali bulunan oyuncular gündemin üst sıralarında yer alırken iki isimle ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

Sarı-lacivertlilerde sezonun ikinci yarısı için kadroda düşünülmediği iddia edilen Cenk Tosun ve Emre Mor, Ankara ekibi Gençlerbirliği'nin radarına girdi. Başkent temsilcisinin Başkanı Mehmet Kaya, olağanüstü genel kurul öncesi düzenlediği toplantıda iki futbolcu için Fenerbahçe ile temas kurduklarını açıkladı.