Üstün bir oyun sonrası ezeli rakibi Süper Kupa'yı müzesine götüren Fenerbahçe'de yeni transfer Matteo Guendouzi'nin müthiş performansı sevinci ikiye katladı.
Guendouzi Avrupa'da gündem oldu! İşte o manşetler
Fenerbahçe'nin yeni transferi Matteo Guendouzi gelir gelmez Galatasaray maçına ilk 11'de başlamış ve attığı golle Turkcell Süper Kupa'ya damga vurmuştu. Fransız oyuncunun bu performansı Avrupa'da da gündem oldu. İşte Guendouzi ile ilgili atılan o manşetler... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Perşembe günü resmi sözleşmeyi imzalayan ve takımla sadece tek antrenmana çıkan Fransız yıldız, dev karşılaşmaya mührünü vurdu.
İlk 11'de görev alan 26 yaşındaki futbolcu, takımının Galatasaray orta sahasına üstünlük kurmasında başrolü oynadı.