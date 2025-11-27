Fenerbahçe'ye dev piyango!
Fenerbahçe'de sezon başında Serie A ekibi Como'ya kiralanan Diego Carlos ile ilgili flaş bir iddia gündeme geldi. İşte detaylar...
Fenerbahçe Haberleri
Yayın Tarihi: 27.11.2025 - 15:58
Geçtiğimiz sezona Jose Mourinho yönetiminde büyük umutlarla başlayan Fenerbahçe, hayal kırıklıklarıyla geçen bir sezonu geride bırakmıştı.
Şampiyonluğu ezeli rakibi Galatasaray'a kaptıran sarı-lacivertliler, hem yaz hem de kış transfer döneminde takıma kazandırdığı isimlerle büyük yankı uyandırmıştı.
Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon kadrosuna kattığı isimlerden biri de Diego Carlos olmuştu.