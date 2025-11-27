UEFA Avrupa Ligi'nin 5. hafta maçında temsilcimiz Fenerbahçe sahasında Macar ekibi Ferencvaros'u ağırlıyor. Sarı-lacivertlilerde tek hedef bu mücadeleden 3 puanla ayrılmak. Fenerbahçe ile Ferencvaros arasında oynanan bu heyecanlı maçı haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

UEFA Avrupa Ligi'nin 5. hafta maçında temsilcimiz Fenerbahçe sahasında Macar ekibi Ferencvaros'u konuk ediyor. Kanarya'da tek hedef bu mücadeleden 3 puanla ayrılmak. Fenerbahçe ile Ferencvaros arasında oynanan bu heyecanlı maçı haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

İŞTE FENERBAHÇE-FERENCVAROS MAÇI 11'LERİ:

Fenerbahçe: Ederson, Skriniar, Yiğit Efe, Brown, Semedo, Alvarez, Asensio, Oğuz, Kerem, Talisca, En-Nesyri

Ferencvaros: Dibusz, Cisse, Raemaekers, Szalai, Makreckis, Kanichowsky, Keita, Zachariassen, Cadu, Yusuf, Varge.

FENERBAHÇE-FERENCVAROS MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe-Ferencvaros maçı TSİ 20.45'te başladı. Mücadele TRT Spor'da canlı yayınlanıyor.

Fenerbahçe-Ferencvaros maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

KANARYA'DA HEDEF İLK 8

Kupa 2'de Ferencvaros'u konuk eden Fenerbahçe, Chobani Stadyumu'nda oynanan maçta hata yapmak istemiyor. Oynadığı 4 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Kanarya, Macar ekibini mağlup ederek üst sıralara yükselmenin yollarını arıyor. Domenico Tedesco yönetiminde Süper Lig'de başarılı bir performans gösteren Fenerbahçe, bu etkiyi Avrupa'da da sürdürmeyi amaçlıyor.

FENERBAHÇE İLE FERENCVAROS ARASINDA 3. RANDEVU

Fenerbahçe, Ferencvaros ile 54 yıl sonra karşı karşıya geliyorlar. İki ekip ilk olarak 1971-1972 sezonunun başında UEFA Kupası'nda rakip oldu. İstanbul'da oynanan müsabaka 1-1'lik eşitlikle biterken, rövanşta 3-1 kazanan Macar ekibi tur atladı. Taraflar, bugünkü karşılaşmayla birlikte 3. kez kozlarını paylaşıyorlar.

FENERBAHÇE-FERENCVAROS MAÇINA İSPANYOL HAKEM

Fenerbahçe ile Ferencvaros arasında oynanan müsabakada İspanya Futbol Federasyonu'ndan Ricardo de Burgos düdük çalıyor. Burgos'un yardımcılıklarını Iker De Francisco ile Asier Perez De Mendiola yapıyor. Maçın dördüncü hakemi ise Adrian Cordero. Karşılaşmada VAR koltuğunda Cesar Soto Grado, AVAR'da da Daniel Trujillo Suarez oturuyor.