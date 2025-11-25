Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'de Robert Lewandowski heyecanı yaşanıyor. Polonyalı golcüyü devre arasında Barcelona'dan almak isteyen sarı-lacivertliler, yıldız oyuncuyla temas kurdu. Lewandowski'nin yapılan görüşmedeki isteği, Kanarya'yı düşündürüyor. İşte detaylar...
Devre arasında kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-lacivertli takımda ilk hedef; santrfor ve düşünülen isim Robert Lewandowski.
Barcelona'da forma giyen Polonyalı oyuncuyla ilk temas geçtiiğimiz günlerde kuruldu. İspanyol medyası yapılan bu görüşmenin detaylarını duyurdu ve F.Bahçe'nin 37 yaşındaki golcüye 1.5 yıllık sözleşme teklif ettiğini ancak Lewa'nın 2.5 senelik kontrat istediğini yazdı.
Fotomaç'ta yer alan habere göre, bu istek karşısında F.Bahçeli yetkililer, Başkan Sadettin Saran'la görüşmek için süre istedi. Tarafların önümüzdeki ay yeniden bir araya geleceği ve olumlu ya da olumsuz bu transferi sonlandıracağı ileri sürüldü.