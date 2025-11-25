Barcelona'da forma giyen Polonyalı oyuncuyla ilk temas geçtiiğimiz günlerde kuruldu. İspanyol medyası yapılan bu görüşmenin detaylarını duyurdu ve F.Bahçe'nin 37 yaşındaki golcüye 1.5 yıllık sözleşme teklif ettiğini ancak Lewa'nın 2.5 senelik kontrat istediğini yazdı.

Fotomaç'ta yer alan habere göre, bu istek karşısında F.Bahçeli yetkililer, Başkan Sadettin Saran'la görüşmek için süre istedi. Tarafların önümüzdeki ay yeniden bir araya geleceği ve olumlu ya da olumsuz bu transferi sonlandıracağı ileri sürüldü.