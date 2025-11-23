Domenico Tedesco'nun uyum sürecini atlatmasından sonra rakip tanımadan yoluna devam eden F.Bahçe, Süper Lig'de harika bir galibiyet serisi yakaladı ve lider G.Saray'a yaklaştı. Ligde sahaya çıktığı son 4 karşılaşmadan da galibiyetle ayrılan Sarı Kanarya, Avrupa'da da yoluna emin adımlarla devam ediyor.

Milli ara sonrasında serisini sürdürmek isteyen F.Bahçe'de Çaykur Rize deplasmanında tek hedef 3 puan üzerine kurulmuş durumda. Kazanıp serisini 5 maça yükseltmek isteyen sarı-lacivertliler tamamen kenetlendi.

Geride kalan 4 haftada rakiplerine gol olup yağan F.Bahçe, 13 kez fileleri havalandırmayı başardı. Toplamda 25 kez gol atan F.Bahçe hücumda sorun yaşamıyor.

Jhon Duran'ın da iyileşmesinin ardından forvette birçok alternatifi bulunan teknik direktör Tedesco kadro kurarken inceleyip sık dokuyor.

Tedesco göreve geldikten sonra topladığı 21 puanla ligin en formda ekibi olduğunu gösteren F.Bahçe, son yıllarda şansının tuttuğu Rize'yi bir kez daha devirerek zirve yarışında avantaj sağlamak istiyor.

ÇALIŞMALAR TAMAMLANDI

Süper Lig'de bugün Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek olan F.Bahçe'de bu mücadelenin çalışmaları tamamlandı. Teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde gerçekleştirilen çalışmada sarı-lacivertli futbolcular Çaykur Rize maçının taktiği üzerinde durdu.

COŞKULU KARŞILAMA

Süper Lig'de 13. haftada Çaykur Rizespor'a konuk olmaya hazırlanan sarı-lacivertliler dünkü hazırlıklarının ardından mücadelenin oynanacağı şehre hareket etti. Rize'de F.Bahçe kafilesini çok sayıda taraftarı tezahüratlarla birlikte karşıladı ve sevgi gösterilerinde bulundu.

11 MAÇTIR YENİYOR

Fotomaç'ın haberine göre, Fenerbahçe'nin rakibine karşı son yıllarda ezici bir üstünlüğü bulunuyor. Sarılacivertliler Süper Lig'de Çaykur Rize'ye karşı oynadığı son 11 maçı da kazanmayı başardı. Karadeniz ekibi son galibiyetini 2018 yılında 3-0'lık skorla elde etmişti. Son 22 maçta ise F.Bahçe 18 kez kazanmayı başardı.

MUHTEMEL 11'LER

Çaykur Rizespor: Fofana, Taha, Mocsi, Samet, Hojer, Papanikolau, Buljibasic, Emrecan, Laçi, Sakyi, Sowe

Fenerbahçe: Ederson, Mert, Skriniar, Oosterwolde, Brown, İsmail, Fred, Asensio, Nene, Kerem, Talisca