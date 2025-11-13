Fenerbahçe aradığı golcüyü Hollanda'da buldu! Tedesco özellikle istiyor
Kadrodaki hücum oyuncularından beklediği performansı bulamayan Fenerbahçe, ara transfer döneminde bir santrafor transferi için harekete geçmeye hazırlanıyor. Sarı-lacivertlilerin AZ Alkmaar'ın İrlandalı golcüsü Troy Parrott kadrosuna katmak istediği iddia edilirken, Domenico Tedesco'nun da genç golcüyü takımında görmek istediği belritildi. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Fenerbahçe'de Cenk Tosun'un kadro dışı bırakılması, En Nesyri'nin formsuz oluşu ve Jhon Duran'ın ise inişli-çıkışlı performansı sonrası santrfor arayışları hız kazandı. Sarı-Lacivertli Yönetim devre arasında kadroya yıldız bir golcü takviyesi yapmayı planlıyor.
Fenerbahçe birçok yıldız golcü ile temaslarını sürdürürken gündeme sürpriz bir isim geldi. Sarı Kanarya'nın AZ Alkmaar'ın İrlandalı golcüsü Troy Parrott ile görüşme gerçekleştirdiği ortaya çıktı.
14 MAÇTA 13 GOLE İMZA ATTI
Takvim'de yer alan habere göre, Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco'nun da bu transfere onay verdiği öğrenildi. Geçtiğimiz yıl Hollanda ekibine transfer olan Parrott'un kulübüyle olan sözleşmesi 2029 yılında sona eriyor.
Bu sezon 14 maçta 13 gol ve 2 asiste imza atarak dikkatleri üzerine çeken genç yıldız, 31 kez İrlanda Milli Takımı'nda forma giydi. 5 kez rakip fileleri havalandırdı.
Santrafor bölgesi dışında her iki kanatta da görev alabilen Parrott, güçlü fiziği ve bitiriciliğinin yanı sıra bağlantı oyununa verdiği müthiş destekle de adından söz ettiriyor. Parrott İrlanda Milli Takımı ile 31 maçta görev aldı. Genç golcü bu karşılaşmalarda 5 kez rakip fileleri havalandırdı.