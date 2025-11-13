Haberler Fenerbahçe Haberleri Fenerbahçe aradığı golcüyü Hollanda'da buldu! Tedesco özellikle istiyor

Kadrodaki hücum oyuncularından beklediği performansı bulamayan Fenerbahçe, ara transfer döneminde bir santrafor transferi için harekete geçmeye hazırlanıyor. Sarı-lacivertlilerin AZ Alkmaar'ın İrlandalı golcüsü Troy Parrott kadrosuna katmak istediği iddia edilirken, Domenico Tedesco'nun da genç golcüyü takımında görmek istediği belritildi. İşte detaylar... (FB spor haberi)









Fenerbahçe'de Cenk Tosun'un kadro dışı bırakılması, En Nesyri'nin formsuz oluşu ve Jhon Duran'ın ise inişli-çıkışlı performansı sonrası santrfor arayışları hız kazandı. Sarı-Lacivertli Yönetim devre arasında kadroya yıldız bir golcü takviyesi yapmayı planlıyor.

Fenerbahçe birçok yıldız golcü ile temaslarını sürdürürken gündeme sürpriz bir isim geldi. Sarı Kanarya'nın AZ Alkmaar'ın İrlandalı golcüsü Troy Parrott ile görüşme gerçekleştirdiği ortaya çıktı.