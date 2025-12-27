Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de transferde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Kanarya'nın son olarak önceden gündemine gelen o futbolcuyla yeniden ilgilendiği öğrenildi. Bu kez transferi bitirmesi için sarı-lacivertlilerin eski futbolcusu Robin Van Persie'nin de devreye gireceği öğrenildi. İşte detaylar...
Devre arasında orta sahaya takviye yapmak isteyen Fenerbahçe, bir numaralı hedef olarak yeniden Quinten Timber'ı belirledi. 24 yaşındaki oyuncuyla daha önce bir görüşme yapılmış ancak Timber, Fenerbahçe'nin bu teklifini 'teşekkür ederim. Önceliği Avrupa'nın 5 büyük ligi' diyerek kibarca reddetmişti. Fakat Fenerbahçe yönetimi, teknik direktör Domenico Tedesco'yla yaptığı transfer görüşmesinin ardından yeniden Hollandalı yıldıza öncelik verdi.
İKNA ETMEYE ÇALIŞACAK
Fotomaç'ın haberine göre; sarı-lacivertliler, Feyenoord teknik direktörü olan eski yıldızları Robin van Persie'yi devreye sokma kararı aldı ve Timber'a Fenerbahçe'yi anlatmasını istedi. Persie, oyuncusunu kaybetmek istemese de kulübüne para kazandırmak ve Fenerbahçe'ye yardımcı olmak için Timber'la görüşerek, ikna etmeye çalışacak. Sarı-lacivertliler de daha önce önerdiği maaşı çok daha üzerine çıkma kararı aldı ve Timber'a senelik 6 milyon euro civarında ücret teklif edecek.
5 TALİBİ DAHA VAR
Fnerbahçe'nin yanı sıra Quinten Timber'ı Serie A'nın son şampiyonu Napoli, İngiliz ekibi Brentford ile Alman devleri Borussia Dortmund, Leipzig ve Bayer Leverkusen de takip ediyor. Ancak en ısrarcı takım sarı-lacivertliler...
VAN PERSIE İLE 22 MAÇA ÇIKTI
2022'de Utrecht'ten 7 milyon 400 bin euro bonservis bedeliyle transfer edilen Quinten Timber, Feyenoord'un önemli isimlerinden biri... En iyi dönemini Arne Slot'la yaşasa da Robin van Persie'nin de vazgeçilmezlerinden oldu.. Timber, van Persie yönetiminde 22 maçta 4 gol, 3 asistlik performans sergiledi.
1 MİLYON 180 BİN EURO KAZANIYOR
Quinten Timber, Feyenoord'dan yıllık, brüt olarak 1 milyon 180 bin euro maaş alıyor. 24 yaşındaki oyuncu, kulüpte en fazla maaş alan 10'uncu isim...