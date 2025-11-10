Haberler Fenerbahçe Haberleri Fenerbahçe'de Lewandowski transferine 'dev' rakip!

Galatasaray'ın Kocaelispor yenilgisinin ardından zirvede farkı 1 puanı düşüren Fenerbahçe'de santrfor arayışı tüm hızıyla sürüyor. Youssef En-Nesyri'nin performansından memnun olmayan sarı-lacivertli yönetim, forvet bölgesini yıldız bir isme emanet etmek adına harekete geçti.

Listenin en üst sıralarında yer alan Robert Lewandowski için Barcelona yetkilileri ile görüşme yapmaya hazırlanan Fenerbahçe, 37 yaşındaki golcünün transferini devre arasında bitirmek için tüm imkanlarını seferber edecek.