Son dakika Fenerbahçe haberleri: Santrfor pozisyonunda En-Nesyri'nin formundan memnun olmayan ve Faslı golcünün yerini yıldız bir isimle doldurmak isteyen Fenerbahçe'de Robert Lewandowski isteği sürüyor. İtalyan basınından yer alan habere göre, sarı-lacivertliler bu transferde tek aktör değil. Avrupa devi, Polonyalı golcü için hamlesini yapmak üzere. İşte detaylar...
Galatasaray'ın Kocaelispor yenilgisinin ardından zirvede farkı 1 puanı düşüren Fenerbahçe'de santrfor arayışı tüm hızıyla sürüyor. Youssef En-Nesyri'nin performansından memnun olmayan sarı-lacivertli yönetim, forvet bölgesini yıldız bir isme emanet etmek adına harekete geçti.
Listenin en üst sıralarında yer alan Robert Lewandowski için Barcelona yetkilileri ile görüşme yapmaya hazırlanan Fenerbahçe, 37 yaşındaki golcünün transferini devre arasında bitirmek için tüm imkanlarını seferber edecek.
Ancak Fenerbahçe, bu transferde yalnız değil. İtalyan basınından Calcio Mercato'nun haberine göre sarı-lacivertliler, Polonyalı golcüyü kadrosuna katabilmek için Avrupa ve Arabistan'dan gelecek dev tekliflerle de yarışacak.
Haberde yer alan bilgilere göre Serie A devi Milan, hücum hattını güçlendirmek için yıldız futbolcuyu kadrosuna katmak istiyor. İtalyan kulübü, Lewandowski'yi Barcelona'dan cüzi bir bedelle ocak ayında kadrosuna katmayı düşünüyor. Milan Sportif Direktörü Igli Tare ile oyuıncunun menajeri Pini Zahavi arasında bir görüşmenin yapıldığı da belirtildi.
İspanyol basınında yer alan kaynaklara göre ise Polonyalı oyuncunun ocak ayında takımdan ayrılmasının zor gözüktüğü, Barcelona başkanı Joan Laporta ile sözlü bir anlaşmaya vardığı ve sezon sonuna kadar kulüpte kalma sözü verdiği belirtiliyor. Sezon sonunda kontratı bitecek olan yıldız futbolcu için Suudi Arabistan ve MLS'den astronomik tekliflerin gelmesi bekleniyor.