Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray deplasmanda Kocaelispor'un konuğu oldu.

Sarı kırmızılılar mücadeleden 1-0 yenik ayrılarak zirve yarışında darbe aldı.

Karşılaşma sonrası Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Maçta performansı yetersiz bulunan Arjantinli yıldız Mauro Icardi ile ilgili "Icardi beklentinizi karşıladı mı?" sorusuna cevap veren Buruk, Kocaelispor maçının Icardi için de şanssızlık olduğunu, takım olarak kötü oynadıklarını dile getirdi ve şunları söyledi:

"Hiçbir oyuncumu bugün kötü oyunundan dolayı eleştiremem çünkü takım olarak kötüydük. Bu her oyuncunun performansını etkiliyor. Bu maçın faturasını bir oyuncuya, hücuma veya savunmaya yazamayız. Total olarak çok iyi oynamadık. Her bölgede iyi oynamadık. Bunun baş sorumlusu tabii ki teknik adamdır. Saha içerisinde iyi işler yapamıyorsanız, birinci sorumlusu teknik adamdır. O yüzden oyuncularımı burada bugünkü performanslarından dolayı suçlamak istemiyorum. Bundan önce daha iyisini yaptılar yine daha iyisini yapacaklar."