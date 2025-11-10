34'te hakem atışını hem yerinden yapmadı hem top yere değmeden Fred oynadı. Atış tekrar edilmeliydi ama devam ettirdi. Skandal bir uygulama oldu. Gelen goller hakemin üzerindeki baskıyı ve stresi azalttı. Son dakika Fenerbahçe penaltı bekledi, devam kararı doğru. İyi bir fiziğe sahip ama dinamik değil. Yer alma, oyun okuma, fauller, kartlar çok eksiklikleri var çok. İyi bir mentore ihtiyacı var.