Fenerbahçe'nin Kayserispor'u 4-2 mağlup ettiği maçta 1 gol 1 asistle maça damga vuran Kerem Aktürkoğlu galibiyeti değerlendirdi.

İŞTE KEREM'İN SÖZLERİ:

Maçtan önce Emre Zengin kardeşimiz bana gol atacaksın, benim için atar mısın dedi. İnşallah senin için atacağım demiştim. Golüm ona armağan olsun. Tüm takım olarak güzel performans sergiledik. Taraftarımız, ısınmadan son düdüğe kadar müthiş destek verdi. Onların desteği olunca farklı ve enerjik oynuyoruz. İlk yarı her şey güzeldi. İkinci yarı daha farklı olacak diye düşündük. Gol yedikten sonra afalladık ama güzel bir galibiyet aldık. Milli takıma moralli gideceğiz.

(Galatasaray'ın Kocaelispor'a yenilmesi) Avantaja çevirmemiz gerekiyordu. Kazandığımız takdirde fark 1'e inecekti. Daha motive çıktık sahaya. Sonuç olarak kazandık.