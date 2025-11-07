Fenerbahçe, Juventus’un yıldızına kancayı taktı: Weston McKennie için girişimler başladı!
Ara transfer dönemi yaklaşırken Fenerbahçe, orta saha hattını güçlendirmek için rotasını Serie A'ya çevirdi. Gündeme alınan isim ise Juventus forması giyen Amerikalı yıldız Weston McKennie oldu. İşte detaylar...
Ara transfer döneminde orta saha takviyesi yapmayı planlayan Fenerbahçe, gözünü İtalya'ya çevirdi. Sarılacivertliler, Juventus forması giyen Weston McKennie'yi gündemine aldı. Sabah'ın haberine göre; 27 yaşındaki Amerikalı orta saha oyuncusu, Juventus'ta bu sezon istikrarlı bir şekilde forma şansı bulmakta zorlanıyor ve daha düzenli oynayabileceği bir takıma gitmek istiyor. Fenerbahçe'nin ise futbolcuyu bonservisiyle kadrosuna katmak istediği öğrenildi.
JUVENTUS 7-8 MİLYON EURO İSTİYOR
İtalyan ekibi Juventus'un da, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan McKennie'nin uygun şartlarda takımdan ayrılmasına sıcak baktığı ifade edildi. Siyah-beyazlıların, oyuncu için yaklaşık 7-8 milyon Euro civarında bir bonservis beklentisi bulunuyor.
Fenerbahçe yönetimi, kontratın sona erecek olmasını da avantaj olarak kullanıp transferi uygun bir bedelle sonuçlandırmayı hedefliyor.