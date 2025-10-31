TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'nin yıldızına ülkesinden talip! İlk 11'deki yerini kaybetmişti
Ocak transfer döneminde kadrosuna iki yönlü oynayabilen bir orta saha katmayı hedefleyen Fenerbahçe'de flaş bir ayrılık iddiası gündeme geldi. Sarı-lacivertlilerde teknik heyetin performansından memnun olmadığı yıldız futbolcuya ülkesinden taliplerin çıktığı iddia edildi. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Trendyol Süper Lig'in ilk 10 haftasında topladığı 22 puan ile beklentilerin altında kalan Fenerbahçe sezonun ilk bölümünü 3. sırada geçti. Sarı-lacivertliler son haftalarda form grafiğini yükseltse de lider Galatasaray'ın puan kaybı yaşamaması sebebiyle puan farkını kapatmayı başaramadı.
Ocak transfer döneminde orta sahaya mutlaka bir transfer yapmayı hedefleyen Kanarya'nın orta saha rotasyonunda da gidecek isimler yavaş yavaş belli olmaya başladı. Son haftalarda teknik direktör DomenicoTedesco tarafından kızağa çekilen Fred ve Szymanski'nin takımdan ayrılmasıyla ile ilgili her geçen gün farklı bir iddia orta çıkıyor.
Son olarak son 2 sezonki performansıyla eleştiri oklarının hedefi olan Brezilyalı yıldız Fred'eülkesinden taliplerin çıktığı iddia edildi. Takvim'in haberine göre 32 yaşındaki orta sahayı kadrosuna katmak için Brezilya ekiplerin harekete geçeceği aktarıldı.a
Haberde ayrıca Fenerbahçe'nin de performansından memnun olmadığı futbolcudan, yüksek maaşı sebebiyle ocak transfer döneminde ayrılmasına sıcak baktığı aktarıldı. Ancak yüksek maaşının aynı zamanda Brezilya'da her kulübün karşılayabileceği seviyede olmadığı belirtildi.
Fred 2023 yazında 9 milyon 740 bin Euro'luk bonservis bedeli ile Manchester United'dan transfer edilmişti. Sarı-lacivertli formayı 96 kez sırtına geçiren yıldız futbolcu 9 gol ve 16 asistlik katkı sağladı.
Bu sezon ise Trendyol Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde forma giydiği 12 karşılaşmada henüz gol katkısı sağlayamadı. Düşük performansı sebebiyle DomenicoTedesco yönetiminde ilk 11'deki yerini de kaybeden Fred, tek golünüŞampiyonlar Ligi Elemeleri'ndeFeyenoord karşısında kaydetmişti.
Fred'in Fenerbahçe ile mevcut kontratı 2027 yılında sona eriyor. 32 yaşındaki Brezilyalı orta sahanın Transfermarkt verilerine göre 9 milyon Euro'luk değeri bulunuyor.