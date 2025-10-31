TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'nin yıldızına ülkesinden talip! İlk 11'deki yerini kaybetmişti

Ocak transfer döneminde kadrosuna iki yönlü oynayabilen bir orta saha katmayı hedefleyen Fenerbahçe'de flaş bir ayrılık iddiası gündeme geldi. Sarı-lacivertlilerde teknik heyetin performansından memnun olmadığı yıldız futbolcuya ülkesinden taliplerin çıktığı iddia edildi. İşte detaylar... (FB spor haberi)