Süper Lig'de 10. hafta maçında Fenerbahçe deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya geliyor. Zirve yarışının içinde olmak isteyen sarı lacivertliler 3 puan için sahaya çıktı. Ev sahibi Gaziantep FK ise son haftalardaki çıkışını sürdürmek istiyor. Gaziantep FK - Fenerbahçe maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

GAZİANTEP FK-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında oynanan Gaziantep FK-Fenerbahçe maçı saat 20.00'de başladı.

GAZİANTEP FK-FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Gaziantep Stadyumu'nda oynanan Gaziantep FK-Fenerbahçe maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

GAZİANTEP FK-FENERBAHÇE MAÇI İLK 11'LERİ

Gaziantep FK:Burak, Perez, Arda, Abena, Kevin Rodrigues, Melih, Camara, Maxim, Kozlowski, Lungoyi, Bayo.

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, Alvarez, İsmail, Asensio, Nene, Kerem, En-Nesyri

İKİ TAKIM ARASINDA 13. RANDEVU

Fenerbahçe ile Gaziantep FK, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 12 kez rakip oldu. Sarı-lacivertliler, 2019-2020 sezonundan itibaren Süper Lig'de mücadele eden rakibine karşı galibiyet sayılarında 10'a 2 üstün bulunuyor. Bu süreçte Kanarya'nın 30 golüne, Gaziantep temsilcisi 13 golle karşılık verdi.